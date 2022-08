Vlammenzee in duingebied bij Ouddorp geblust

met videoOUDDORP - De brand in het duingebied bij de Brouwersdam aan de zuidrand van Ouddorp is geblust. Rond 01.30 uur was het vuur gedoofd en konden de laatste blusvoertuigen terug naar de kazerne.

De hulpdiensten rukten massaal uit vanwege de brand. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat het vuur verder uitbreidde naar het vakantiepark en het RTM museum Ouddorp, waar onder meer locomotieven en rijtuigen staan. Er kon uiteindelijk niet voorkomen worden dat twee wagons in brand vlogen

Het nabijgelegen vakantiepark op De Eco Punt moest gedeeltelijk ontruimd worden. De gasten werden opgevangen in de sporthal aan de Dorpstienden-Ouddorp, maar konden dinsdag in het begin van de avond weer terug naar het park.

62.500 liter water

De hulpdiensten schaalden op naar ‘zeer grote brand’. De opschaling was nodig vanwege de droogte en het risico op uitbreiding van de vlammen. ,,Het probleem is dat je genoeg water nodig hebt om te blussen en dat is soms moeilijk verkrijgbaar in de omgeving’’, verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Om genoeg bluswater te krijgen, waren vier dompelpompen van de brandweer gealarmeerd. Deze pompen leveren 7000 liter water per minuut, aldus de VRR. Ook een blushelikopter van de landmacht vloog boven het incident om te assisteren. Onder de helikoper is een waterzak gehangen die werd gevuld met water uit het Grevelingenmeer. De inzet van de blushelikopter, waarbij zo’n 62.500 liter water is gedropt, was succesvol: een groot gedeelte van de brand is hierdoor geblust.

De rookwolken waren in een deel van Zeeland goed te zien. Omdat de brand woedde in een droog gebied, was er een serieus risico op uitbreiding van het vuur en overlast door rook. De brandweer was daarom met meerdere eenheden ter plaatse. Ook vanuit Zeeland was flink wat brandweermaterieel op pad gestuurd. Het ging om verschillende tankautospuiten van posten op Schouwen-Duiveland en waterwagens uit Burgh-Haamstede, Serooskerke (W) en Terneuzen.

Volledig scherm De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de metershoge vlammen te besteden. © AS Media

Volgens een woordvoerder van de VRR werd de brand ontdekt bij de provinciale weg N57. De brand breidde zich erg snel uit en er kwamen metershoge vlammen vanaf, wat gepaard ging met flinke rookontwikkeling. Die was in de verre omtrek goed te zien - en dus ook in Zeeland. De brand sloeg over naar de andere kant van provinciale weg. De brand werd rond 17.00 uur opgeschaald van GRIP-1 (het laagste niveau van gecoördineerde incidentbestrijding met meerdere korpsen) naar GRIP-2. Vakantiepark Punt West in Ouddorp is deels ontruimd door de nooddiensten. De brand was zich op dat moment nog aan het uitbreiden, meldde de Veiligheidsregio. De N57 werd van 17.00 tot 19.00 tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Grevelingendam.

Volledig scherm Rook boven het strand van Ouddorp, ter hoogte van strandpaviljoen Nattural High. Het vliegeren, zonnen en ander strandplezier gaat ongestoord door aan de Brouwersdam, terwijl er op de achtergrond een fikse brand woedt in de duinen van Ouddorp © Valeska Nastaly

Ook een blushelikopter van Defensie is ingeschakeld, om door de lucht grote hoeveelheden water aan te voeren. Die aanpak bleek succesvol. Nadat de helikopter rond 22.30 uur zijn werk gedaan had, is het blussen van het terrein voortgezet door teams uit de regio Twente die gespecialiseerd zijn in natuurbrandbestrijding. Samen met het natuurbrandbestrijdingsteam maakt de brandweer de laatste resten van de brand uit, meldde de VRR om 22.30 uur. De brandweer verwacht hier de rest van de nacht nog aanwezig te zijn.

Volledig scherm De rookwolken zijn vanaf de Zeeuwse kant van de Brouwersdam al duidelijk afgetekend tegen de blauwe zomerhemel te zien. © Valeska Nastaly

De droogte kan een mogelijke oorzaak zijn van de brand, aldus de woordvoerder van de VRR. ,,Zeker met dit weer zijn we extra alert, met de droogte en felle zon. Dan kan een stukje glas van afval al brand veroorzaken.” Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken.