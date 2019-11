Vlaamse schooldirecteuren ‘diep onder de indruk’ van bezoek aan basisschool in Renesse

Groot gezamen­lijk ontbijt in open lucht voor 75 jaar vrijheid op Schou­wen-Duiveland

18:04 ZIERIKZEE - De viering van 75 jaar vrijheid op 5 mei wordt op Schouwen-Duiveland extra feestelijk. Want op het Nieuwe Kerkplein in Zierikzee wordt een vrijheidsontbijt georganiseerd. Ook komt de Vrijheidsexpress langs, dat is een bus waarin verhalen over oorlog en vrijheid worden verteld. Verder wordt samen met kerken een themabijeenkomst gehouden.