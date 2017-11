Vissen stikken in stadsgracht Zierikzee

ZIERIKZEE - Tientallen karpers en snoeken in de zoete gracht van Zierikzee hebben het loodje gelegd. Het water is verpacht aan hengelsportvereniging Oosterschelde. Secretaris Peter Willemse vermoedt dat de vissen te kampen hebben met zuurstofgebrek, als gevolg van slecht maaibeleid door de gemeente Schouwen-Duiveland.

Met hulp van de brandweer werd zondag in allerijl wat vers water in de gracht gespoten. Maandag kwam ook de gemeente in actie en werd het gekapte riet ter hoogte van het Jannewekken op de kant geslingerd. Dat gaf de vissen letterlijk weer even wat adem, constateerde Willemse opgelucht. Het waterschap heeft monsters genomen om de toestand van de gracht te kunnen analyseren.

Plantengroei

Vissterfte door zuurstoftekort in binnenwater treedt doorgaans alleen bij aanhoudende zomers hitte op. ,,Dat zoiets rond deze tijd van het jaar gebeurt, is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen", zegt Willemse. Hij steekt de oorzaak vooralsnog op de bovenmatige plantengroei dit jaar. ,,Dat spul sterft nu af op de bodem. Daar komt bij dat de oever pas is gemaaid en die boel daar is achtergelaten. Dat kost een hoop zuurstof. Je ziet dat de vissen het moeilijk hebben. Ze komen naar boven om lucht te happen."