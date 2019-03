Vijfentwintig uur radio maken is vijfentwintig uur lang feest

Politie vindt in Zierikzee vuurwapen in auto, bestuurder aangehou­den

22 maart ZIERIKZEE - De politie in Zierikzee heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een vuurwapen gevonden in een auto. Het bleek geladen, en de bestuurder van de auto had geen rijbewijs. De 21-jarige man uit Wernhout is aangehouden.