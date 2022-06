Vijfde wethouder al morrend verwelkomd door Schouwen-Duivelandse raad

Anywave is meer dan vaste prik voor Karin van Dongen: ‘Niet gaan is geen optie’

ZIERIKZEE – De rubriek De Agenda gaat over de mensen achter de evenementen. Deze keer: Karin van Dongen. Zij is vrijwilliger bij Anywave in Zierikzee. Van 8 tot en met 11 juni is het groot feest rondom poppodium Brogum voor de veertigste editie.

7 juni