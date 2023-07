Vijf jaar na zijn afscheid van de groentewagen breidt Pieper uit: ‘Hier ben je echt met je vak bezig’

Middelburg­se filmmaker Aron weet keer op keer beroemde acteurs te strikken: ‘Een supergrote eer, voor mij als broekie’

Stel, je bent een jonge filmmaker, en je hebt in je hoofd gezet dat je een beroemde scene uit de Hollywood-blockbuster The Dark Knight na wilt maken. Je zoekt nog iemand om de Joker, Batman's aartsvijand, te vertolken. Wat doe je dan? Middelburger Aron Ludikhuijze kreeg het voor elkaar dat niemand minder dan Tygo Gernandt de klus aannam. ,,Hij was gelijk heel enthousiast!”