Vierentwintig uur per dag vaerkes kieke bij Pig Brother in Nieuwerkerk

REPORTAGEIn een doodlopende weg, aan de rand van Nieuwerkerk staat op een het blote oog normale boerderij. Binnenin de varkensstal gebeurt echter iets unieks in Nederland. Er hangen drie webcams in de stallen waarmee zeugen en biggetjes live bekeken kunnen worden. Broers Rien (48) en Willem (46) Stoutjesdijk varen een eigenzinnige en transparante koers in de varkenshouderij. ,,Er gaat er wel eens één dood voor de webcam.”