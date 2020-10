Vier bewoners van De Wieken overleden aan corona

Onder de medewerkers is sprake van geen tot milde klachten. Zij verblijven thuis in quarantaine. Op de afdeling somatiek wonen ouderen met lichamelijke aandoeningen. Ze hebben hun eigen appartement met wc en douche. Deze afdeling is meteen in quarantaine gegaan, vanaf dat begin oktober een medewerker positief werd getest. In overleg met de GGD zijn er toen ook maatregelen voor heel De Wieken getroffen.

Quote Voor de familie en naasten is dit erg zwaar en ook de betrokken medewer­kers gaat dit erg aan het hart Marieke de Jong, Directeur Eilandzorg

Kwetsbare gezondheid

Eilandzorg heeft dagelijks meermaals contact met de GGD en de betrokken artsen. Directeur/bestuurder Marieke de Jong: “De samenwerking met de GGD, en ook met de specialist ouderengeneeskunde, sterkt ons in het gevoel dat we er niet alleen voor staan. We beleven met elkaar heel spannende en bijzondere tijden. De cliënten die in Locatie De Wieken wonen hebben een kwetsbare gezondheid. Echter om iemand te moeten verliezen onder deze omstandigheden is ontzettend verdrietig. Voor de familie en naasten is dit erg zwaar en ook de betrokken medewerkers gaat dit erg aan het hart. Eilandzorg doet er alles aan om corona het hoofd te bieden en dagelijks liefdevolle zorg en ondersteuning te geven aan onze cliënten.”

Nauwlettend in de gaten

Op de begane grond van De Wieken wonen cliënten die een zorgappartement huren. Op de eerste etage wonen cliënten met dementie. De gezondheid van hen wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. Om het risico op verdere verspreiding te verminderen, volgt Eilandzorg nog steeds het advies van de GGD om bewoners van De Wieken tijdelijk geen bezoek te laten ontvangen. Dit is een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar.

In de praktijk betekent dit dat Eilandzorg één bezoeker per bewoner per dag toestaat voor Locatie De Wieken. In overleg kan van de regeling worden afgeweken in het geval van ernstig zieke bewoners. Contact met de familie verloopt nu ook veel via videobellen. De activiteitenbegeleidsters en zorgmedewerkers zetten zich daarnaast extra in om nog meer persoonlijke aandacht te geven aan de bewoners.