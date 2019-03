Veulen overleden aan rhinovirus in stal Kerkwerve

Verbolgen over hoge WOZ-waar­de in Renesse: ‘Stijging 45 procent is buiten proporties’

3 maart RENESSE - Inwoners van Schouwen-Duiveland kregen afgelopen week het gemeentelijke aanslagbiljet op de mat. Met daarin ook de WOZ-waarde. Een groep bewoners uit Renesse is ‘not amused’ over de ‘enorme verhoging’ en tekent bezwaar aan. ,,We begrijpen een prijsverhoging, maar 45 procent is buiten proporties.”