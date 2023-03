Verwenmomentendag voor mensen met en na kanker, even niet denken aan ziek zijn

Want ondanks dat alle gasten te maken hebben (gehad) met kanker, is het vooral de bedoeling om vandaag niet met de ziekte bezig te zijn. En dat lukt goed. Het is een gezellige drukte en er is van alles te doen. Je kunt onder andere je haar, make-up en nagels laten verzorgen, een voetbehandeling of voetreflexmassage krijgen, je wimpers laten verlengen, een kleuranalyse doen of een yogales volgen. En als je wilt legt een fotografe je vervolgens op de gevoelige plaat vast.