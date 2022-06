Verwarde vrouw vermist in omgeving Zierikzee

Onvermoei­baar beklimt íedereen de barricades voor zwembad Dol-fijn. Het bad viert z'n vijftigste verjaardag

NIEUWERKERK - Ooit had de opa van Jo Gaanderse (93) er koeien staan, nu worden baantjes getrokken in de voormalige boerenschuur aan de Wethouder van Klinkenstraat in Nieuwerkerk. ,,Prachtig", vindt mevrouw Gaanderse de nieuwe bestemming die de koeienschuur meer dan een halve eeuw geleden kreeg. Ze is niet de enige die er zo over denkt. Steeds weer staat de bevolking pal voor het eigen zwembad Dol-fijn, dat zaterdag z'n 50-ste verjaardag vierde.

19 juni