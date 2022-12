Verre neef van Scrooge doolt over het dorp

DE AGENDARubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen op Schouwen-Duiveland. Dit keer Maaike Hoogerwerf en Jeanine van Langeraad over Scrooge in Dreischor , een interactief concert vrijdag voor jong en oud door muziekvereniging Crescendo.

Ebenezer Scrooge spreekt tot de verbeelding. Deze hoofdpersoon uit de roman A Christmas Carol uit 1843 van Charles Dickens lijkt in de huidige tijd steeds meer mensen te inspireren tot een voorstelling of manifestatie over tegenstellingen tussen arm en rijk en gierig en vrijgevig. Zo ook Muziekvereniging Crescendo.

Maaike Hoogerwerf en Jeanine van Langeraad buitelen bijna over elkaar heen in hun enthousiasme om te vertellen hoe leuk het allemaal gaat worden vrijdag in de Ring en in de Adriaanskerk in Dreischor. Beide vrouwen behoren tot de jongere garde binnen Crescendo. Samen met Joyce Tetteroo zetten zij zich als evenementencommissie in voor activiteiten die vooral kinderen enthousiast kunnen maken voor de muziekvereniging.

Maaike omschrijft het spannende verhaal over Scrooge in Dreischor als een ‘interactief kinderconcert’. ,,Maar het is zeker een presentatie voor jong én oud’’, benadrukt zij. Kort samengevat gaat het over de oude vrek Scrooge, die in zijn droom bezocht wordt door allerlei geesten. Hij wordt zo door hen gekweld dat hij uiteindelijk tot inkeer komt en zeer ruimhartig wordt.

Passend script

De vraag was: ‘Hoe breng je als muziekvereniging dit beroemde verhaal tot leven’? ,,Daar moet een passend script voor geschreven worden. Zo bedachten we en toen hebben we Koen Vugs benaderd. Hij woont nog niet zo lang op het dorp, heeft een eigen tekstbureau en schrijft zelf boeken, columns, nieuwsberichten, productieteksten voor websites en dergelijke. Hij was enthousiast en heeft het script geschreven voor een verteller’’, licht Jeanine toe.

Wilde ideeën

,,Iemand met een mooie stem die een verhaal zo kan vertellen dat je het helemaal voor je ziet. Die kende ik wel: Gert-Jan Smit, predikant uit Walcheren. Ik heb hem gevraagd en hij wil het doen’’, zegt Maaike met een brede lach. ,,In het verhaal zit dan allemaal muziek van Crescendo verweven. We spelen vooral bekende kerstnummers, maar ook wat klassieker werk zoals In the bleak midwinter. Na onze 120-jarige jubileumviering in oktober zijn we met de repetities begonnen.’’ Maaike zelf bespeelt binnen Crescendo de baritonsaxofoon en Jeanine is de bugel al jarenlang trouw. ,,Na de repetities ontstaan aan de bar vaak wilde ideeën. Zo ook het plan voor dit Scrooge-project en onze dirigent Jeroen Schippers was direct enthousiast.’’

Niet Ebenezer zelf, maar zijn verre neef Driekus Schorreman, ook ‘een Scrooge’, speelt in deze bewerkte versie van het Dickens-verhaal de hoofdrol. Deze neef woont volgens de overlevering op Dreischor. Hij doolt over het dorp en strooit zijn chagrijn over al die kerstvierende mensen in het rond. ,,Om de sfeer te verhogen, gaan alle muzikanten in Dickens-stijl gekleed. De kostuums daarvoor huren we bij ’t Costuumpje in Vlissingen’’, vertellen de twee vrouwen met veel voorpret.

,,Het festijn begint om 17.00 uur met een kerstmarktje op de Ring voor de kerk. Daar kunnen kinderen hun eigen instrumenten maken en daarna meenemen naar de kerk om er ook op te kunnen spelen tijdens het concert dat om 19.00 uur begint’’, zegt Maaike. Jeanine vult haar aan: ,,Voor alle kinderen zijn er op dit kerstmarktje gratis frietjes van ‘De Aardappeleters’. Dat is de foodtruck van mijn broer.’’

Quote Iedereen is welkom, dus echt niet alleen inwoners van Dreischor Maaike Hoogerwerf, Evenementencommissie Crescendo

Beiden benadrukken nog eens dat alle belangstellenden welkom zijn. ,,Niet alleen maar inwoners van Dreischor hoor. Als het druk wordt, kunnen de mensen parkeren tegenover Museum Goemanszorg. En voor jong en oud dus. Al krijgen de kinderen wel extra aandacht. Voor hen liggen ook zitzakken in de kerk gereed en na het concert is er nog een soort ‘walkingdinner’, maar dan niet met voedsel, maar met instrumenten. Daar kan iedereen zelf langslopen om hier en daar wat klanken uit te proberen onder leiding van leden van Crescendo.’’

Mr. pBone

Obs De Klimop in Dreischor speelt op het Scrooge-project in door overdag op school al een workshop te laten verzorgen door een medewerker van Mr. pBone. Doel van deze organisatie is door het spelen op felgekleurde kunststof trombones kinderen het plezier van samen muziek maken te laten ervaren. Maaike en Jeanine laten nog even weten dat de entree voor het concert gratis is, maar dat er wel een open schaal collecte wordt gehouden ter bestrijding van de kosten. Wie vragen heeft over alle activiteiten van Crescendo voor jongeren kan mailen naar: jeugdzakencrescendo@gmail.com

Foto-onderschrift: Vlnr. Jeanine van Langeraad en Maaike Hoogerwerf zijn samen met Joyce Tetteroo actief in de evenementencommissie van Muziekvereniging Crescendo. (foto: Sandra Schimmelpennink)