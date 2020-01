Veroorzaker dodelijk motorongeluk Schuddebeurs moet terug naar de gevangenis

Juf Leonie doet er alles aan, maar helaas, burgemees­ter Gerard gaat niet voorlezen in pyjama

15:35 ZIERIKZEE - Het was een uitgelezen kans om burgemeester Gerard Rabelink een keer in pyjama voor een schoolklas te krijgen. In mei lonkt zijn pensioen, dus eventuele imagoschade bleef beperkt.