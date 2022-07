Vermiste jongen (11) uit Zierikzee gevonden

Column Marco Kamphuis Het laatste wat ze zagen waren haar vrolijk flapperen­de fietstas­sen

Van Vlissingen naar Vrouwenpolder is een eind fietsen, met vroeg of laat tegenwind. Gelukkig kan ik me verschuilen achter de rug van mijn vrouw, die alle bergen van de Tour de France met speels gemak heeft bedwongen. Ooit kwam een vriend van ons trots vertellen dat hij de Mont Ventoux vanuit Bédoin had beklommen. ‘Wat was jouw tijd?’ vroeg hij mijn vrouw. Ze probeerde de vraag te ontwijken, maar hij drong aan; sommige mensen zoeken het gevaar nu eenmaal op. Mijn vrouw noemde dus eerlijk haar snelste tijd. Sindsdien staat de racefiets van die vriend onaangeroerd in het schuurtje.

14 juli