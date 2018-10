Verkoop van caravans en huisjes op camping Duinrand stilgelegd

Dat ontdekte John van Vugt toen hij, net als veel andere bewoners, zijn caravan te koop wilde zetten. Dat moet via de website van camping Duinrand, die voor elke verkoop tien procent overdrachtskosten rekent. Maar de camping wilde zijn verzoek niet in behandeling nemen.

,,Er is momenteel zo veel onrust op en om Duinrand, dat is besloten de verkoop van objecten stil te leggen", schrijft de camping. ,,We zijn in afwachting van de gemeente die op 25 oktober zal besluiten of de huidige plannen in behandeling zullen worden genomen."