Verhuurder vraagt zijn buren in Noordwelle om hulp in zijn strijd tegen een dwangsom van de gemeente

Bethlehem verhuurt sinds ongeveer tien jaar de woning aan Hoefijzer 5 in Noordwelle, waar eerst zijn ouders woonden. Na een taxi-ondernemer, kwamen er horecamensen in. En dat zorgde volgens de gemeente in de zomer van 2020 voor overlast. Na klachten ging er een handhaver langs en die constateerde dat er te veel mensen in de woning woonden. Het resulteerde uiteindelijk in een dwangsom van 25.000 euro voor verhuurder Bethlehem. Onlangs vocht hij die boete aan bij de Raad van State, maar de rechter stelde hem in het ongelijk. Bethlehem gaat nu in hoger beroep. ,,Er zijn enorme vergrijpen waarbij een veel lagere dwangsom is opgelegd. Ik ga hier niet mee akkoord. Ik vind het bedrag veel te hoog.”