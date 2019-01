Verhalen en gastvrijheid raken radiomaker Lex Bohlmeijer meer dan koude handen

Over koude handen, lippen met kloven en spierpijn hoor je Lex Bohlmeijer niet. De radiomaker uit Den Haag, die dagelijks het programma Passaggio maakt voor NPO Radio 4, is op de fiets met héél andere dingen bezig. Met mooie natuur, prachtige muziek, met radio maken en met verhalen. Vijf dagen lang trekt hij langs het Watersnoodpad, kris-kras over Schouwen-Duiveland.

Het eerste deel van de tocht op dag twee zit er op, als Bohlmeijer even komt opwarmen in de koffiehoek van het Watersnoodmuseum. Samen met productie- en redactiemedewerker Fleur van den Breemer, die met hem meefietst. En met de Zeeuwse muzikant Broeder Dieleman, die zojuist in de kou bij de Ouwerkerkse kreken voor de luisteraars van Passaggio het nummer Omer II van zijn album Komma heeft gespeeld. De twee zijn het roerend eens over de hechte relatie die bestaat tussen muziek en natuur. Bohlmeijer: ,,Ik vind het een heel natuurlijke relatie. Ik zie muziek en natuur allebei als een soort landschap. Je trekt door het landschap heen zoals je eigenlijk ook door muziek heen beweegt. Je verblijft in muziek. Je reist er doorheen. En in beide zitten stemmingen en wisselingen.”

Volledig scherm Radiomaker Lex Bohlmeijer checkt zijn geluidsopnames. Broeder Dieleman speelt op zijn banjo. Even opwarmen in de koffiehoek van het Watersnoodmuseum © Dirk-Jan Gjeltema

Haperende apparatuur

Zit de radiomaker normaal gesproken in een warme studio de muziek aan elkaar te praten, vier keer per jaar trekt hij er een week lang voor de Vier Jaargetijden van Passaggio op uit. Zo liep hij al eens, met haperende apparatuur, op de Wadden. Voer hij over de IJssel en fietste hij de Elfstedentocht. In zijn twee fietstassen, van bescheiden formaat, zit het hoognodige aan kleding en apparatuur. ,,Drie dikke truien, een broek, wat ondergoed. Je hebt bijna niets nodig. We hebben helemaal geen tijd voor sightseeing.”

Quote Eén van de mooiste dingen van dit programma is de gastvrij­heid die we ervaren Lex Bohlmeijer

Op de laptop monteert hij tussen het fietsen door zijn programma voor de avond in elkaar. Een zucht van verlichting als blijkt dat het geluid er goed op staat. ,,Het is ontzettend leuk om jezelf weer eens een schop te geven, voor het blok te staan. Op alle vaardigheden die je ontwikkeld hebt als radiomaker wordt deze week een beroep gedaan. Er is geen ontkomen aan. Het gaat over techniek, beheersing, een verhaal vertellen. Maar ook over fietsen, de route bepalen, niet verdwalen en op tijd op afspraken komen.” Zoals vandaag die afspraak met Broeder Dieleman.

Over schoonheid

Want Bohlmeijers tocht langs het Watersnoodpad is geen trieste tocht langs herinneringen aan 1953. Hoewel ook die verhalen, die veel indruk op hem maken, voorbij komen. ,,Maar het gaat ook over winter, over het seizoen en het landschap. Over de schoonheid van dat alles. En dat samen met een reisverslag in muziek.” Zijn ervaring tot nu toe, na twee dagen bikkelen op Schouwen-Duiveland? ,,Overweldigend. De weidsheid. De elementen waaraan je wordt blootgesteld. De schittering van het licht en dan die verhalen over de ramp van 1953. Maar één van de mooiste dingen van dit programma is de gastvrijheid die we ervaren. Dat is ongelooflijk. De deuren die voor je open gaan en de hartelijkheid waarmee je wordt ontvangen. Dat vind ik echt heel mooi.”

Passaggio (met liveblog) is dagelijks te beluisteren op NPO Radio 4, van 19.00 tot 20.00 uur.