Vergissingsbombardement Zierikzee vrijdag in ‘Nederland tussen de oorlogen’ op NPO 2

Hoedje wippen op Zierikzee­se Burendag

29 september ZIERIKZEE - Zierikzee was zaterdag een van de 5897 buurten in Nederland waar Burendag werd gevierd. De Manhuisstraat in Zierikzee deed voor het eerst mee. Organisator Ineke Koopman verwelkomde haar buren van seniorenwooncomplex De Veste en de overkant van de straat met koffie en lekkers.