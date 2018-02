Verdachte van mishandeling boswachter opgepakt

video Forces of the Sea beleeft wereldpremière

3 februari OUWERKERK - Het was een indrukwekkende 'wereldpremière' in de tent bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Daar speelde harmonievereniging Nut & Uitspanning uit Zonnemaire zaterdagmiddag het door Leon Vliex gecomponeerde Forces of the Sea. Een stuk dat speciaal is geschreven ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp.