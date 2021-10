Velden vol zeegras en rifjes met oesters en krukels; Het eerste tiny sea forest verrijst in de Grevelingen

Wat nu in de baai van de Middelplaat (tussen het surfcentrum en de ecolodges) nog grotendeels kale bodem is, moet vanaf half oktober stap voor stap uitgroeien tot een rijk natuurgebiedje. ,,Een soort Grevelingen in het klein. Daar gaan we de natuur een handje helpen en laten we zien hoe de Grevelingen er in de toekomst kan komen uit te zien: uniek en vol leven.”