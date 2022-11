Veiliger fietsen door Renesse én een logischere route voor auto's naar de campings

monnikenwerk Liefdewerk oud papier op de boeken­markt in de Middelburg­se Koorkerk

,,Als je hier bent, vliegt de tijd.” Vrijwilliger Cor Crans vertelt: ,,Een bezoeker die de Koorkerk in Middelburg binnenkomt ziet vrijwel gelijk een oud orgel, wie de kerk verlaat, doet dat meer dan eens met boeken en een brede glimlach.” In de Koorkerk worden jaarlijks zo’n 7000 boeken verkocht. Het boekenjaar is gisteren met de 37 vrijwilligers afgesloten in het Etty Hillesum Huis in Middelburg.

12 november