Veertig jaar ‘Tussen de Havens’: gevulde kwarteleitjes en wijn, maar vooral veel inspiratie

Duw Nelly Nelisse-Jumelet (80) uit Schuddebeurs een penseel in haar handen en ze is meteen alles in haar omgeving vergeten. Van jongs af aan is schilderen haar lust en haar leven. Sinds 40 jaar deelt ze die pret met leden van Schilderclub ‘Tussen de Havens’. Nelisse kan nog altijd geen genoeg van die club krijgen. Op naar de 50 jaar? ,,Doen we, al weet ik niet of ik dat zelf nog mee zal maken. Maar ik heb er altijd heel erg van genoten.”