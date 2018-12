Veertien frikadellen in dertig minuten: Jim is de frikadellenkoning van Renesse

Bloemen en bubbels voor 100.000ste bezoeker van de Dikke Toren

17:02 ZIERIKZEE - Janine Adam vertelde haar vriendin net over de Dikke Toren (,,dat er geen geld meer was om hem af te maken enzo”) en wilde het monument even vanbinnen laten zien, toen een pater haar de toren in sleurde.