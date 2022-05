Veel belangstelling voor nieuwbouwplannen in Sirjansland; ‘Er is al zolang niet gebouwd’

Eens een Zeeuw ‘Ik ben niet zo honkvast, ze bakken overal brood’

Ester van Haut (49) is geboren en getogen in Zierikzee. Ze houdt nog steeds ontzettend van Zeeland, maar had er nooit veel moeite mee om ergens anders te aarden. In het Brabantse Rucphen heeft ze het nu goed naar haar zin samen met partner Toon die goudsmid is.

26 mei