Vanuit je luie stoel thuis kun je een duik nemen in het Zierikzee van eeuwen geleden

Werd je wees of halfwees, en had je familie centen, dan kreeg je in het verleden met de notabelen van de Weeskamer te maken. Zij bekommerden zich om je financiële welzijn, tot je 25 werd of trouwde. Destijds dé manier om te controleren of je voogd een goede job deed en zo te voorkomen dat je als kind kaal werd geplukt. Anno 2020 is het een rijke bron van informatie over dat verre Zierikzeese verleden.