Vandalen vernielen toiletgebouw bij Zeelandbrug

Het toiletgebouw wordt in de winterperiode hoofdzakelijk door sportduikers gebruikt om zich om te kleden. De schade is inmiddels provisorisch hersteld, zodat het gebouwtje gebruikt kan worden. Het schadebedrag is nog niet bekend. Evenmin wanneer de definitieve herstelwerkzaamheden plaatsvinden. ,,Dat hangt af of we het zelf uitvoeren of een aannemer inschakelen”, laat gemeentewoordvoerder Toon Wandel weten.

Het is niet voor het eerst dat het toiletgebouw doelwit van vandalisme is. Dat gebeurde afgelopen jaar vijf keer eerder. Eventuele getuigen kunnen zich bij de gemeente Schouwen-Duiveland of de politie melden.