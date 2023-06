Vandaag lekker weer op Schouwen-Duiveland

Na Willem krijgt ook zijn vrouw een zeldzame vorm van kanker, nu fietst hun schoonzoon om geld op te halen

Er is bijna niemand op Schouwen-Duiveland die Ria Scheffer-van Vossen niet kent. Met een jaloersmakende energie staat de Zierikzeese altijd klaar voor andere mensen. Nu is het even andersom. Haar schoonzoon Leroy van Steenis is op de fiets op weg naar Santiago de Compostela. Om geld op te halen voor Ria (61) en haar man Willem (66). Beiden hebben een zeldzame, ongeneeslijke vorm van kanker.