Vanaf het transferium in Renesse ga je als een prinsesje op pad

Laatste fase Recreatie­ver­deel­weg zit nu ook echt in de laatste fase

30 april SCHARENDIJKE – De Recreatieverdeelweg tussen Burgh-Haamstede en Scharendijke is de derde en laatste fase in gegaan. Gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Ankie Smit brachten vandaag een werkbezoek aan het project waar een budget van zo’n 2,6 miljoen euro voor uitgetrokken is.