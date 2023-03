Van schuurtje in Renesse tot groot bedrijfspand op industrieterrein; Bidfood settelt zich in Zierikzee

Korfbal­ster Tess Voshart pakt Belgische zaaltitel: ‘Volgend seizoen Champions League!’

In een Antwerps onderonsje met Borgerhout pakte korfbalclub Boeckenberg zaterdag de titel in het Belgische zaalkorfbal. Aan de titel zat een duidelijk Zeeuws tintje. Dit omdat de uit Burgh-Haamstede afkomstige Tess Voshart (20) bij Boeckenberg speelt. Inderdaad, de dochter van Dennis en Jiska Voshart, die in het verleden allebei de Nederlandse zaalfinale speelden.