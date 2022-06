Van kleine jongen met grote bril naar een succesvolle artiest

Jandino is teruggegaan naar de basis. Tijdens zijn show gaat hij het podium op in T-shirt, spijkerbroek en gympen en blijft hij zo dicht mogelijk bij zichzelf. ,,Op mijn 40ste ben ik opnieuw vader geworden, dat heeft mijn perspectief veranderd”, vertelt de stand-upcomedian, acteur, televisiepresentator, zanger, ondernemer en producent. ,,De show is onbevangen, ongedwongen en hysterisch. Een oplossing voor de grote problemen van de wereld heb ik niet. De avond is een kwestie van je sores vergeten en hard lachen. In deze wereld vol ‘perfecte’ mensen hebben we juist een andere blik nodig. Ik ga het podium op, zo ‘imperfect’ als ik ben. Lekker gestoord, zeer gefocust en vooral open voor andere perspectieven.”