Van IJspaleis naar regionale foodhub: Bidfood wil lokaler én milieuvriendelijker gaan leveren vanuit de nieuwbouw in Zierikzee

Vestigingsdirecteur Jaap Kloosterman begon 30 jaar geleden in Burgh-Haamstede met drie andere collega's. ,,We hadden drie IJspaleisauto's.” Inmiddels telt het bedrijf 70 voltijdsbanen (fte) en wil het groeien naar 120 fte's. Daarvoor is er een nieuw pand nodig en vrijdagmiddag is daar symbolisch de eerste paal voor geslagen op de hoek van de Techniekweg en de Straalweg in Zierikzee. Er komen in totaal 1000 heipalen op het terrein van 13.000 m2. Daarvan wordt iets minder dan de helft, 5000 m2, van bebouwd. De nieuwbouw moet begin 2023 klaar zijn.