Van de Vuurtoren tot de Punt: ‘de BIZ in Burgh-Haamstede is straks van alle ondernemers’

,,Wat gaat ons dat kosten?", is een vraag die gesteld wordt tijdens de eerste informatieavond voor ondernemers van Nieuw-Haamstede tot Burghsluis. Er zitten donderdagavond onder de circa 50 aanwezigen in de hervormde kerk in Burgh, zowel leden van de ondernemersvereniging als niet-leden. Het kostenplaatje is een terechte vraag, vindt de extern aangestelde projectleider Wim van den Noort, die ook betrokken was bij het opzetten van de BIZ in Renesse en Zierikzee. Hij heeft er alleen nog geen antwoord op: het is afhankelijk van de ambities en de plannen die de ondernemers samen gaan bedenken.