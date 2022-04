Van de straat: Voor Kees is de zon weer gaan schijnen

Verhalen van mensen liggen op straat. Wij tekenen ze elke week op.

Wie: Kees Bos (67)

Locatie: Ring, Kerkwerve

Tijdstip: zaterdag 16 april, 10.30 uur

,,Natuurlijk wil ik best even praten. Vroeger heb ik een baan als meteropnemer gehad, dan praatte je heel wat af. Je kwam overal aan de deur. Wat we toen allemaal gezien hebben. Soms ging je naar binnen met een knijper op je neus. Maar het was leuk. Je kon natuurlijk niet bij iedereen staan kletsen, maar ik vond de contacten met de klant geweldig. Oh ben je er weer, zeiden mensen dan. Zo'n jaar is zo voorbij. Omdat we altijd bij dezelfde mensen kwamen, waren we ook het gezicht van het bedrijf. Dat is een goede zaak.”

,,Ik kom uit Schuddebeurs. Ik was net 21 toen ik in Kerkwerve kwam wonen. Dit dorp is super. Het is hier heerlijk. Het is natuurlijk wel veranderd door de jaren heen, maar er wonen in Kerkwerve nog veel mensen die hier geboren en getogen zijn. En er blijven weer kinderen wonen waarvan de ouders hier nog steeds wonen. We hebben fijne buren. Daar gaan we goed mee om. En we hebben nog een sportvereniging: WIK. Vroeger kwam ik op mijn fietsje al vanuit Schuddebeurs voor de korfbal en de voetbal. Nu doe ik dat niet meer hoor. Ik ben nu opa.”

,,Toen ik stopte met werken, ben ik niet in een gat gevallen. Dat hoor je vaak, maar daar had ik geen last van. Mijn vrouw Ineke en ik doen van alles. Als het lekker weer is, maken we een ommetje op de fiets. En ik zit op de kegelclub. Daar werd ik voor gevraagd toen ik alleen kwam te staan. Mijn eerste vrouw Sjanneke is 15 jaar geleden overleden. Ze is drie jaar ziek geweest. Ze zei: blijf niet alleen en zorg voor mijn kindertjes. Vergeten kun je het nooit, maar ik kan er over praten. Nu schijnt het zonnetje. Voor mij is hij ook weer gaan schijnen.”