Uniek stukje Zierikzee staat op instorten. Veedrinkput is er slecht aan toe

,,De huidige staat is naar onze mening een monumentenstad onwaardig”, schrijft voorzitter Anita de Munnik in een brandbrief aan burgemeester en wethouders. Het is niet voor het eerst dat Stad en Lande aan de bel trekt over de oude veedrinkput. Eind 2013 vertoonde de muren al ernstige scheuren door wortels en plantengroei. Het college gaf aan bezig te zijn met de voorbereiding van een restauratie, maar dat het geld voor de uitvoering nog ontbrak. Bijna zeven jaar later is er nog steeds niets gebeurd aan de Vaete en is de situatie er alles behalve beter op geworden. Onder het overwoekerende groen zijn hele stukken muur losgekomen.