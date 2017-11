Uniek blikje verovert plaats in blik-boek: 'Geen idee dat het zeldzaam was'

Ooit wilde Koens dat blikje van haar kopen, maar Heiligers hield het zelf. Om een trekker te hebben voor haar museum. En meer nog, omdat ze met het Droste-blik al hele avonturen had beleefd. Jaren terug, toen de inwoonster van Renesse nog geen idee van de zeldzaamheid van dat specifieke blikje had, zat ze er al eens mee aan tafel bij Amanda Spoel in het televisieprogramma Avro Service Salon. Veilinghuis Sotheby's deed voor dat programma een taxatie in het Schielandshuis in Rotterdam. Met nog wat verzamelaars reisde Heiligers naar Rotterdam af. ,,Neem maar wat leuks mee, zeiden ze. Het museum had ik toen nog niet en ik had nog maar een stuk of 800 blikken. Nu heb ik er meer dan 4000. Maar ik nam in ieder geval dat blikje mee en werd na die uitzending platgebeld.''