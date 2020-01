Uitstel van betaling TCR, toekomst 1300 medewerkers onzeker

Marleen en John gaan naar Frankrijk, en komen nooit meer terug

17:29 ZONNEMAIRE - De eerste verhuisdozen hebben ze al gevuld. Over twee maanden vertrekken Marleen (69) en John (68) Meuldijk uit de Margrietstraat in Zonnemaire om permanent te gaan wonen in het Franse dorpje Montceaux-l’Étoile in het departement Saône-et-Loire, circa honderd kilometer ten noord-westen van Lyon.