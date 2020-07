Uitslapen is er voor een hovenier niet bij. ‘Maar aan het eind van de dag laat je iets moois achter’

07.30 uur: opstarten en organiseren

Hoveniers slapen niet uit. Voor vader Douwe (59) begint de dag op de ouderlijke boerderij waar hij woont en de meeste spulletjes voor het bedrijf zijn opgeslagen. Ooit kwam daar ene Jan de Haring het erf op gefietst. Een ventje van veertien was Douwe. Of hij de tuin van vader Cor niet mocht bijhouden, vroeg die fietsende hovenier destijds. Ergens in het jonge hoofd van Douwe begon het te dagen. Misschien was het hovenierschap wel iets voor hem? Thuis hadden ze 12 hectare grond. Te weinig om een toekomst op te bouwen. Een mooie jeugd, dat wel. ,,Ik ben in de vrijheid op het land opgegroeid.” Zoon Cor (31) woont elders in Nieuwerkerk en is de beoogde bedrijfsopvolger. Begin volgend jaar moet alles in kannen en kruiken zijn, ook in juridische zin. Cor is vanochtend eerst nog de kleine graafmachine gaan oppikken. Dat kraantje hebben ze nodig voor de klus die zowat de hele dag in beslag gaat nemen: groot onderhoud in een ook volgens eigenaar Peter Vleugel verwilderde tuin. Cor heeft zin in het karwei. ,,Hier kunnen we al onze creativiteit in kwijt.”