Uitslaande brand bij landbouwbedrijf Nieuwerkerk

22 mei ZIERIKZEE - Polly is dood was de titel van het eerste schrijfsel van Dick Doeswijk uit Zierikzee. Tien jaar was hij toen. Nu is hij 72. Hoewel Doeswijk in de tussentijd niet stil zat, bleef één ding hetzelfde: zijn liefde voor schrijven. Met ‘t Groninger Gambiet brengt hij een tweede misdaadboek uit.