Uitbreiding van Storage Zeeland in buitengebied van Zierikzee: ‘Het lijkt wel een nieuw dorpje’

Storage Zeeland is sinds 1999 een begrip op Schouwen-Duiveland. Al jarenlang slaan Martin en Jascha waardevolle goederen op. Voorheen hadden ze zo’n 90 units waar de spullen veilig en droog in opgeslagen konden worden. Sinds begin deze week zijn ook de 104 nieuwe units in bedrijf. ,,Je kunt hier 24 uur per dag op. Er hangen beveiligingscamera’s, er staat een stevig hekwerk en er is voldoende licht. Mensen kunnen met hun auto tot voor de units rijden. Altijd handig. Zo hebben we ook de mogelijkheid tot motorstalling. In die geïsoleerde units is stroom aanwezig en een druppelaar. Er zijn parkeerplaatsen om de auto te parkeren. Kun je vanuit de auto zo de motor op, ritje maken en hem weer terug zetten”, aldus Rijn. Alle nieuwe unit’s op het opslagpark zijn geïsoleerd, geventileerd en vorstvrij.