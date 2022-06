Tygo (10) is nu al kippenboer: ‘’s Ochtends staan ze bij de keukendeur op me te wachten’

Bij het TEC komen alle Oekraïense kinderen op Schou­wen-Duiveland 's ochtends bij elkaar

Met hun kersverse Oekraïense klasgenootjes over de oorlog praten, doen ze niet. ,,We willen niet dat ze verdrietig worden”, zeggen Leon, Karolina en Anne. Maar hun ellende laat de leerlingen uit groep 7/8 van De Klimop in Dreischor niet koud. De school kocht stapels Oekraïense kinderboeken voor het Taalexpertise Centrum (TEC) in Zierikzee. Daar is het topdrukte sinds het oorlog is in Oekraïne.

21 juni