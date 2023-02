Tweede centrale opvang Oekraïeners opent 15 februari in Scharendijke

De eerste van in totaal vijftig Oekraïense vluchtelingen nemen 15 februari hun intrek in het voormalig duikhotel De Kabbelaar aan de jachthaven in Scharendijke. De gemeente heeft het draagvlak voor deze opvang onder omwonenden onderzocht en is daarbij niet op grote bezwaren gestuit.

Met De Kabbelaar krijgt Schouwen-Duiveland een tweede opvanglocatie voor mensen die moesten vluchten in verband met de oorlog in Oekraïne. In voormalig verpleeghuis Cornelia wonen sinds juli vorig jaar ook Oekraïners. Daar is plek voor maximaal 272 mensen.

In totaal nu 322 beschikbare centrale opvangplaatsen

Volgens het dagelijks geactualiseerde overzicht van de dertien Zeeuwse gemeenten zijn er momenteel in de Cornelia nog 29 bedden beschikbaar. In De Kabbelaar komt plek voor nog eens vijftig vluchtelingen. In totaal staan nu 326 mensen uit de Oekraïne ingeschreven in het bevolkingsregister van Schouwen-Duiveland. Een aantal daarvan woont nog bij particulieren thuis of heeft een eigen woning gevonden.

Op een informatiebijeenkomst die de gemeente vorige maand organiseerde in het voormalige duikcentrum werd al duidelijk dat de Oekraïners daar wat de meeste omwonenden betreft welkom zijn. Ook naderhand zijn er bij de gemeente geen zwaarwegende argumenten binnengekomen om af te zien van het plan, laat wethouder Ankie Smit weten. Daarmee is de weg vrij voor opening van de opvang. Vooralsnog blijft die in stand tot 4 maart volgend jaar.

,,Wij hopen dat zij zich hier snel thuis zullen voelen en net als in Zierikzee een warme en gastvrije ontvangst zullen ervaren”, aldus Smit. De opvang wordt beheerd door de eigenaar van het voormalig duikhotel, Bouwvast Beheer. Direct omwonenden worden met een brief persoonlijk geïnformeerd over het besluit van de gemeente.