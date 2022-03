Twee zoekacties naar watersporters bij de Brouwersdam

De eerste zoekactie werd rond 16.30 uur gestart nadat er melding was gemaakt van een kitesurfer die vermist zou zijn geraakt aan de binnenzijde van de Brouwersdam. Deze man werd een kwartier later alweer in goede gezondheid aangetroffen op de kant.

De tweede - uitgebreidere - zoekactie werd gestart nadat er een onbeheerde kite werd gevonden op de Noordzee. De kustwacht zette veel materieel in om de vermiste eigenaar te vinden; de KNRM-reddingboten Baron van Lynden (Ouddorp), Antoinette (Stellendam) en Koopmansdank (Neeltje Jans) zochten mee. Verder werden er een een helikopter, een waterscooter en diverse strandvoertuigen ingezet. De politie reed samen met Staatsbosbeheer langs de strandtenten om te controleren of de eigenaar daar te vinden was. Rond 17.30 uur werd bekend dat de kiter zichzelf met de hulp van een andere kitesurfer de kant had bereikt en niet gewond was geraakt