Twee verdachten aangehouden voor ernstig ongeval in Nieuwerkerk

Hoera! Zeeuwland start met nieuwbouw in Oosterland en dat was hard nodig ook

17 november OOSTERLAND - Betsie Bolle is de moeilijkste niet. Inpakken, verhuizen en daarna weer terug? Daar draait de Oosterlandse haar hand niet voor om. Volgend jaar neemt ze haar intrek in een gloednieuw huis in de Burgemeester Van der Havestraat. Zeeuwland begint in januari met de bouw.