Twee personen gewond bij botsing in Dreischor: één automobilist raakt bekneld

Zo gaat Strandclub Zee om met afkalvend strand: stalen palen gaan 9 meter de grond in

5 november SCHARENDIJKE - Het zal even wennen zijn als de mikado van ruim honderd houten palen is vervangen door vier rijen van elf dikke stalen palen. Maar dan staat Strandclub Zee aan de Brouwersdam in Scharendijke dan ook stevig op zijn ‘poten’. Het is het antwoord van eigenaren Lex, Margot en zoon Max Traa op een snel afkalvend strand.