Twee mannen (18) gepakt voor mishandeling en beroving van jongen in Oosterland

Met coke achter het stuur: inhaalac­ties op de Zeeland­brug

29 juni GOES - Een 27-jarige man uit Hansweert is vanmorgen aangehouden, nadat hij met zijn auto - vermoedelijk onder invloed van cocaïne - levensgevaarlijke manoeuvres had uitgehaald op weg van Zierikzee naar Goes. De man werd uiteindelijk slapend met zijn hoofd op het stuur aangetroffen bij verkeerslichten op de Deltaweg.