Twee jaar cel geëist tegen Bruinissenaar voor verkrachten buurvrouw

De twee mochten elkaar wel, zo bleek vandaag voor de rechtbank. Zij kon zijn dochter zijn, maar hij hield van haar op zijn manier. En zij dacht er zo ongeveer hetzelfde over. In ieder geval was het een vriendschap die verder ging dan een burenrelatie, die een andere buurvrouw samenvatte met 'die twee draaien al een jaar om elkaar heen en ze vozen regelmatig'.

Maar op 19 juni van dit jaar ging het fout. Mosselfeesten in Bruinisse. Van V., de buren en kinderen togen naar de festiviteiten en dronken het een en ander. Van V. beduidend méér dan goed voor hem was en op enig moment was hij dan ook 'goed in de olie'. De buurvrouw ging naar huis en kort daarna volgde Van V.

En dan lopen de verhalen uiteen. Volgens de vrouw lag ze op de bank te slapen en werd wakker toen Van V. druk bezig was seksuele handelingen bij haar te verrichten. Ze wist te ontkomen, vluchtte naar de badkamer en haar dochter trof haar later snikkend onder een handdoek aan in de slaapkamer. Van V. had een ander verhaal: ze lagen samen op de bank, ze kuste hem en omdat ze ook geen 'nee' had gezegd, begon hij haar te betasten. Hij kwam bij zinnen, stond op en verliet de woning. ,,Als de drank in het spel is, worden grenzen overschreden'', verzuchtte Suijkerbuijk. ,,Dat zien we in dit soort zaken helaas wel vaker''.

Uitspraak 12 december.