Twee fietsers gewond bij botsing met quad in Burgh-Haamstede

Roestvrij­sta­len ankers houden eeuwenoude gevel van het Brouwse stadhuis op zijn plek

31 maart BROUWERSHAVEN - Wat was het schrikken voor de restaurateurs toen ze verroeste muurankers achter de 422 jaar oude gevel van het voormalige stadhuis in Brouwershaven vonden. ,,We gaan even de natuurstenen gevel opknappen, dachten we. We hadden niet verwacht dat we dat tegen zouden komen”, zegt hoofdaannemer Dick Quant uit Zierikzee. De klus is na een half jaar geklaard.