Twee beginnende bestuurders beboet voor alcoholgebruik

Mos­sel-beeld in Bruinisse is vernield door een vuurwerk­bom

21 december BRUINISSE - De bekende mosselschelp in Bruinisse is vanavond getroffen door een vuurwerkbom. De schade aan het karakteristieke beeld is groot. De bom ontplofte nadat het vuurwerk in een bus purschuim tot ontbranding kwam.