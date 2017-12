Twee auto's branden uit in Zierikzee

Verdwenen tandarts Maziane uit Zierikzee: Dit was niet de bedoeling

5 december ZIERIKZEE - Tandarts Fariss Maziane betreurt de commotie die is ontstaan rond de plotselinge sluiting van zijn praktijk in Zierikzee. In een interview met de PZC ontkent hij dat financiële problemen aanleiding zijn van zijn onaangekondigde vertrek. Hij geeft aan al enkele maanden ernstig ziek te zijn en geen andere keus te hebben gehad.