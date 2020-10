Twaalfdelige docuserie over Renesse bij BNNVara

Nieuwjaars­duik Westen­schou­wen 2021 gaat niet door

17 oktober WESTENSCHOUWEN - Met zijn allen de ijskoude zee in rennen om het nieuwe jaar te vieren op het strand bij Westenschouwen zit er volgend jaar niet in. Het bestuur van de Nieuwjaarsduik Westenschouwen heeft de voorbereidingen voor het evenement gestaakt. 'We vonden het niet verantwoord om door te gaan met het organiseren van een massa-evenement.’